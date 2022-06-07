В рамках программы капремонта привели в порядок 1300 домов Подмосковья

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

С начала 2022 года в ходе реализации программы капремонта отремонтировали 1300 многоквартирных домов. Таким образом годовой план выполнен уже на 35 процентов. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Всего в этом году в регионе собираются привести в порядок 3757 домов. После проведения ремонтных работ условия проживания будут улучшены для 660 тысяч жителей Подмосковья.

В жилых зданиях рабочие бригады ремонтируют фасады, кровли, подвалы и фундаменты, проводят замену лифтового оборудования и внутренних инженерных систем и установку общедомовых узлов учета потребления коммунальных ресурсов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно усилить строительные бригады при капитальном ремонте школ, чтобы не допустить смещения сроков. Он добавил, что чаще всего образовательные учреждения закрывают в начале мая, чтобы успеть провести всю работу к началу сентября, передает РИАМО.

Ранее в столице начались работы, связанные с проведением капитального ремонта кирпичного многоквартирного дома 1958 года постройки на улице Павла Корчагина.