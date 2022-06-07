В России выявили 3259 случаев коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 73 гражданина, еще 1866 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 5135 граждан.

Доктор медицинских наук, врач-вирусолог Виктор Зуев заявил, что новой вспышки коронавирусной инфекции вряд ли стоит ожидать в России. По его словам, на сегодняшний день у россиян образовались защитный механизм и коллективный иммунитет. Эксперт добавил, что на данный момент наблюдается распространение вируса среди тех, кто не привился в свое время от ковида.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, когда в Россию придет новая волна COVID-19. Врач-иммунолог Владимир Болибок уверен, что очередная вспышка может произойти в сентябре или октябре этого года.