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Андрей Бочкарев: Началось проектирование моста через Москву-реку в сторону Мневниковской поймы

Антон Махов
Город
Андрей Бочкарев: Началось проектирование моста через Москву-реку в сторону Мневниковской поймы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новозаводская улица Карта всех событий

Мост через Москву-реку в районе Новозаводской улицы начали проектировать. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках проекта многоуровневой транспортной развязки на территории Мневниковской поймы с примыканием к московскому скоростному диаметру планируется строительство моста через Москву-реку. В настоящий момент специалисты уже приступили к проектированию объекта, — рассказал Бочкарев.

Заммэра также отметил, что сооружение будет расположено в районе улицы Новозаводской и будет иметь отдельный выход на территорию Мневниковской поймы.

— Протяженность моста составит 315 метров, он обеспечит движение автотранспорта по двум полосам в каждом направлении. Для безопасного движения для автомобилистов в зимнее время планируется установить автоматическую противогололедную систему, — пояснил Бочкарев.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов также отметил, что вдоль проезжей части для удобного и безбарьерного прохода предусмотрели устройство пешеходных тротуаров и велодорожек. В проект входят работы по переустройству инженерных коммуникаций.

Ранее Бочкарев рассказал о вводе в эксплуатацию 14 домов в рамках программы реновации с начала года.

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