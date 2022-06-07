Трамвайную стрелку с «умной» системой управления установили у Курского вокзала

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

У Курского вокзала установили трамвайную стрелку с «умной» системой управления, оборудование появилось на одном из трамваев «Витязь-Москва».

Об этом во вторник, 7 июня, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в своем Telegram-канале.

Устройство уже успешно протестировали на вагоне 71-623 («морковка»). Новое оборудование трамвая передает через радиоканал информацию о номере маршрута и автоматически переключает стрелку. Водитель видит положение ближайшей стрелки на планшете в кабине.

В ведомстве сообщают, что намерены обновить все трамвайные стрелки в столице. Кроме системы управления, будет модернизирована и конструкция. В дептрансе утверждают, что такой подход сделает поездки безопаснее и быстрее. Также в Telegram-канале ведомства сообщают, что для улучшения техники применяют передовые технологии российского производства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как прошел парад ретротранспорта. В столице в субботу, 4 июня, состоялся парад старинной техники на Чистопрудном бульваре.