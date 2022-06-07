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Международный центр боевых искусств введут в эксплуатацию в «Лужниках»

Антон Махов
Город
Международный центр боевых искусств введут в эксплуатацию в «Лужниках»
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках» готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Уникальный спортивный центр будет введен в эксплуатацию в ближайшее время. В главных функциональных зонах комплекса, спортивно-зрелищных залах завершено устройство спортивного освещения, монтаж медиаэкрана и медиакуба, на финальном этапе установка зрительных кресел. Идут подготовительные работы к устройству финишного спортивного покрытия в тренировочных залах с зеркальным наклонным потолком, — рассказал заместитель мэра.

Он отметил, что в большей части помещений спорткомплекса завершили расстановку мебели и оборудования. Сообщают, что в ближайшее время будет проведено тестирование силовых тренажеров и спортивного покрытия в игровом зале.

Загрутдинов подчеркнул, что сейчас идет активная работа над благоустройством. Ведут укладку гранитной плитки и брусчатки, в ближайшее время строители приступят к монтажу стеклянного ограждения.

Ранее заммэра рассказал, что здание взрослой поликлиники в Богородском районе готово наполовину.

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