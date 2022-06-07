В НАТО заявили, что не гарантируют неразмещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции

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НАТО не может гарантировать России, что ядерное оружие не появится на территориях Финляндии и Швеции. Об этом во вторник, 7 июня, заявил помощник генсекретаря Североатлантического альянса Камий Гран.

— Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения, — цитирует Грана ТАСС.

До этого российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава полиции госбезопасности Финляндии Антти Пелттари зря удивился реакции Москвы на вступление его страны в Североатлантический альянс. По его словам, ситуация будет развиваться в зависимости от того, какую форму примет членство Финляндии в НАТО. Так, например, Россию будет интересовать, образуются ли на территории страны военные базы альянса.

Недавно глава финской разведки Антти Пелттари заявил, что российские власти ведут себя довольно спокойно относительно намерения Финляндии вступить в НАТО. Также Пелттари предположил, что Москве может быть интересно, какое влияние смогут оказывать на альянс решения Хельсинки, в том числе в вопросах размещения на территории Финляндии ядерного вооружения и присутствия натовских войск.