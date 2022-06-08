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Неизвестный поджег военкомат во Владивостоке

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Неизвестный поджег военкомат во Владивостоке
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Неизвестный поджег военкомат во Владивостоке. Об этом стало известно в среду, 8 июня.

По данным Telegram-канала Shot, ранним утром к зданию военного комиссариата во Владивостоке подошел мужчина, обработал тряпку какой-то смесью и бросил ее в здание. После этого злоумышленник скрылся.

Возгорание удалось потушить уже через 10 минут. Никто не пострадал.

18 мая еще один хулиган бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания Щелковского военного комиссариата. Позже в СМИ появилось видео нападения.

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