Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Неизвестный поджег военкомат во Владивостоке. Об этом стало известно в среду, 8 июня.

По данным Telegram-канала Shot, ранним утром к зданию военного комиссариата во Владивостоке подошел мужчина, обработал тряпку какой-то смесью и бросил ее в здание. После этого злоумышленник скрылся.

Возгорание удалось потушить уже через 10 минут. Никто не пострадал.

18 мая еще один хулиган бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания Щелковского военного комиссариата. Позже в СМИ появилось видео нападения.