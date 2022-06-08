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Загрутдинов: Учебный корпус на 400 мест построили в районе Сокол

Георгий Соланович
Город
Загрутдинов: Учебный корпус на 400 мест построили в районе Сокол
Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы
Россия, Москва, Малый Песчаный переулок, 4Ас1 Карта всех событий

Специалисты завершили строительство учебного корпуса на 400 мест для Школы № 1252 имени Сервантеса в столичном районе Сокол, сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в среду, 8 июня.

— Завершено строительство учебного корпуса на 400 мест для Школы № 1252 имени Сервантеса в районе Сокол по адресу Малый Песчаный переулок, дом 4а, строение 1. На финальной стадии работы по монтажу мебели и оборудования. Здание готовится к вводу в эксплуатацию, — отметил глава Депстроя.

Школа рассчитана на обучение 16 классов: десять классов основной школы и шесть классов старшей школы. В здании оборудуют учебные кабинеты, кабинеты по естественным наукам, совмещенные с практикумом, библиотеку и зону читательских мест, учительские, медицинский блок, фотокиностудию, кабинет робототехники и два спортивных зала.

В школе будет предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями.

7 июня сообщалось, что детский сад с бассейном построят для города в жилом комплексе «1-й Ленинградский» в Молжаниновском районе Москвы.

Строительство Школы Район Сокол
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