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Указатели маршрута увеличат и сделают ярче в обновленных электробусах Москвы

Араз Салехов
Город
Указатели маршрута увеличат и сделают ярче в обновленных электробусах Москвы
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В обновленных электробусах города собираются увеличить и сделать ярче указатели маршрута. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно на связи с производителем и совершенствуем транспорт, чтобы поездки становились еще комфортнее. Сейчас на СВАРЗ поступили 22 новых отечественных электробуса КамАЗ. В обновленной модели стал заметнее номер маршрута, быстрее открываются двери и установлен электрический отопитель. Уже в июне новые электробусы поступят в парки, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, в Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что заряд новой батареи позволит проезжать 80–90 километров. Кроме того, в электробусах улучшили напольное покрытие.

Также в столице запустили сотую зарядную станцию нового формата для электромобилей в рамках плана по проекту «Энергия Москвы» на Ленинском проспекте, 37а. В частности, в зарядную сеть входят «медленные» и «быстрые» станции.

Помимо этого, в городе объявили о запуске нового тематического поезда «Русич», который расскажет об удивительной жизни императора Петра I. В новых вагонах, как уточняется, москвичам покажут редкие портреты императора и интересные факты его биографии.

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