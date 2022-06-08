Андрей Бочкарев: Подобранные территории по реновации позволят расселить жителей 36 домов

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Строительство новых домов по программе реновации в Москве позволит расселить жителей 36 старых построек. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 8 июня.

— Мэр Москвы Сергей Собянин за текущий год подписал вторую редакцию постановления правительства, в соответствии с которой перечень стартовых площадок по программе реновации увеличился на 13 штук. Новые подобранные территории позволят возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья и переселить жителей 2607 квартир, — отметил заммэра.

По его словам, всего для строительства новых домов подобрано 556 стартовых площадок общей площадью 8,8 миллиона квадратных метров. Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин уточнил, что стартовые площадки расположены в пяти административных округах города, лидерами являются ВАО (93 площадки), СВАО (82) и ЮВАО (78).

До этого Бочкарев заявил, что технологии крупноразмерного модульного домостроения позволят сократить сроки строительных работ.