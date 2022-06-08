«Будет очень жарко»: Вильфанд рассказал, когда можно будет купаться в московских водоемах

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В столице по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина открылось 13 новых зон отдыха у воды. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», когда температура в водоемах прогреется до комфортных значений.

По его словам, на следующей неделе можно смело отправляться на московские пляжи.

— Температура воды в диапазоне 19–20 градусов прогнозируется в середине следующей недели. Это связано с тем, что в ближайшие дни будет очень жарко. Особенно в четверг и пятницу. Дневная температура составит 26–28 градусов, а ночная около 15. Температура в водоемах начнет ускоренно прогреваться до комфортных значений, — рассказал эксперт.

Специалист отметил, что метеорологи понимают под летней погодой не только полуденную температуру, но и минимальные значения ночью. Когда температура после захода солнца поднимается до 12 градусов, то тогда наступает настоящее лето.

Вильфанд подчеркнул, что во второй половине следующей недели можно открывать купальный сезон. Однако детям лучше не торопиться и подождать более высоких значений.

Ранее Вильфанд рассказал, что наиболее комфортна для жизни в крупном городе температура воздуха на уровне 25–26 градусов тепла. Тем не менее вопрос о комфортной температуре индивидуален, так как каждый человек имеет свои предпочтения на этот счет.

До этого руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в День России, 12 июня, в столице ожидается солнечная и комфортная погода без осадков. По его словам, в конце недели произойдет изменение циркуляции воздуха. В воскресенье в столицу придут более прохладные воздушные массы с востока и немного понизят температуру до более комфортного уровня.