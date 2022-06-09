Кислород и алкоголь: что поможет похудеть во сне

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Похудение во сне вовсе не миф, расщепление жиров в ночное время действительно происходит активно, если соблюдать режим дня и правильно питаться, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.



Как оказалось, похудеть во сне действительно возможно. Это происходит, благодаря выработке соматотропного гормона. У детей он способствует росту во сне, а у взрослого человека отвечает за репарации мышечных тканей, а это способствует похудению. То есть, чем больше мышечной ткани у человека, тем больше митохондрий (клеток), в которых активнее сжигается жир.



— В рекомендациях для качественного похудения, помимо простого соблюдения активного образа жизни, обязательно отмечается полноценный сон (с 23:00). Если человек не досыпает норму, то у него вырабатывается кортизол, который тормозит сброс веса. Это объясняет, почему у людей с нарушенным режимом дня процесс похудения протекает хуже. У людей с более развитой мышечной массой этот процесс будет протекать быстрее за счет того, что он имеет большее количество митохондрий, которые расщепляют жиры. Однако, любой человек, который соблюдает режим сна (8 часов в сутки) может рассчитывать на более быстрый процесс похудения., — отметила диетолог.



Надо помнить, заявила эксперт, что худеть полноценно только во сне невозможно, необходимо также сохранять двигательную активность.



Также диетолог отметила факторы, которые влияют на качество сна и, как следствие, на процесс потери веса во сне.



1. Чем темнее помещение, тем лучше.

Необходимо засыпать в темном помещении, это способствует лучшей выработке гормона мелатонина, который отвечает за качество сна. Поэтому важно исключить перед сном время за гаджетами (телефоном или компьютером), так как они негативно влияют на процесс засыпания человека.



2. Температура в комнате.

Слишком высокая температура помещения влияет на качество сна и, как следствие, на процесс похудения.



3. Алкоголь.

Удивительно, но он положительно влияет на процесс засыпания, однако, негативно сказывается на процесс пробуждения и сокращает само время сна. Но как уточняет врач, достаточно бокала вина, чтобы укрепить ночной сон, перебор алкоголя может негативно сказаться на здоровье.



4. Наличие кислорода в комнате.

Духота в помещении негативно влияет на качество сна человека. Поэтому необходимо всегда проветривать помещение на ночь.

5. Правильное питание



Что касается продуктов, от которых стоит отказаться для более успешного протекания диеты, то здесь диетолог отметила следующее:

— Ужин должен быть белковым. Также человек не должен наедаться на ночь. Можно употребить протеиновый коктейль, но исключить любые углеводные продукты, так как это энергия, которую необходимо будет потратить, из-за переизбытка которой во сне перерабатываются жировые отложения, — отметила диетолог.



А вот чудо-эффекта от большого количества выпитой воды перед сном ждать не стоит. Увидеть на весах меньше килограммов в случае с водой возможно только, если применять очищающие кишечник добавки, но эффект от таких методов очень не долгосрочен и провоцирует утреннюю отечность, уточняет Соломатина