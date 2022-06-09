Пугачева впервые за долгое время публично поддержала Галкина

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева на странице в одной из своих социальных сетей опубликовала видео своего супруга, юмориста Максима Галкина.

Уточняется, что в нем комик ответил на критику за оскорбления в адрес России и ее граждан. Примадонна подписала видеоролик короткой фразой: «Имеющий уши да услышит».

Как сообщает РИА Новости, ранее публикацию выложил Галкин. В своем послании шоумен отметил, что никогда в ходе своих выступлений не оскорблял родину, а лишь пародировал известных политиков.

Помимо этого, он заверил, что продолжит делать это и в дальнейшем. Галкин, Пугачева и двое их детей последние несколько месяцев живут на побережье Средиземного моря в Израиле.

Звездная семья, как уточняется, не считает эту поездку эмиграцией. Поп-дива не так давно отмечала, что намерена вернуться в Россию к началу учебного года.

До этого известный в начале «нулевых» певец Данко заметил, что российская Примадонна Алла Пугачева почти на всех обнародованных ее мужем Максимом Галкиным фото в социальных сетях запечатлена с потухшим взглядом, хоть и пытается периодически улыбаться.