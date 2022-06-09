Вирусолог объяснил, что может снизить темпы распространения оспы обезьян

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Темпы распространения обезьяньей оспы в мире сможет снизить пристальное внимание врачей и ученых. Об этом заявил член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев.

По словам специалиста, раньше цепочки передачи этого заболевания были очень короткие, они также почти никогда не покидали пределы Африки. Однако число заболевших этой инфекцией, которое наблюдается по всей планете в последние месяцы, беспрецедентно.

В интервью «Известиям» Лукашев пояснил, что такая ситуация спровоцирована завершением прививочной кампании от натуральной оспы в 1980 году. С тех пор коллективный иммунитет населения планеты по отношению к подобным болезням постепенно уменьшался.

Еще одной причиной вирусолог назвал факт попадания вируса в социальную среду, где он может очень эффективно передаваться среди тех, кто практикует беспорядочные половые связи. При этом он назвал прирост заболеваний не таким и большим — всего лишь в три раза за три недели.

Даже с менее заразным штаммом коронавирус, к примеру, шел приростом в три раза за одну неделю. При этом вариант «омикрон» увеличивал этот показатель в пять–семь раз за семь дней.

До этого кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил, что люди моложе 40 лет наиболее подвержены вирусу обезьяньей оспы.