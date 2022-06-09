Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Вирусолог объяснил, что может снизить темпы распространения оспы обезьян

Егор Провоторов
В мире
Вирусолог объяснил, что может снизить темпы распространения оспы обезьян
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Темпы распространения обезьяньей оспы в мире сможет снизить пристальное внимание врачей и ученых. Об этом заявил член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев.

По словам специалиста, раньше цепочки передачи этого заболевания были очень короткие, они также почти никогда не покидали пределы Африки. Однако число заболевших этой инфекцией, которое наблюдается по всей планете в последние месяцы, беспрецедентно.

В интервью «Известиям» Лукашев пояснил, что такая ситуация спровоцирована завершением прививочной кампании от натуральной оспы в 1980 году. С тех пор коллективный иммунитет населения планеты по отношению к подобным болезням постепенно уменьшался.

Еще одной причиной вирусолог назвал факт попадания вируса в социальную среду, где он может очень эффективно передаваться среди тех, кто практикует беспорядочные половые связи. При этом он назвал прирост заболеваний не таким и большим — всего лишь в три раза за три недели.

Даже с менее заразным штаммом коронавирус, к примеру, шел приростом в три раза за одну неделю. При этом вариант «омикрон» увеличивал этот показатель в пять–семь раз за семь дней.

До этого кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил, что люди моложе 40 лет наиболее подвержены вирусу обезьяньей оспы.

Здоровье Инфекции Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Все мнения
О проекте