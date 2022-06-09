Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Горожан пригласили обследоваться в павильонах «Здоровая Москва» в праздничные выходные

Араз Салехов
Город
Горожан пригласили обследоваться в павильонах «Здоровая Москва» в праздничные выходные
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тысячи горожан на ежедневной основе посещают павильоны «Здоровая Москва», в праздничные выходные дни павильоны продолжат работу в обычном режиме. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила руководитель Центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяна Елагина.

— Впереди праздничные выходные дни, которые многие горожане традиционно проводят в парках и скверах Москвы. Предлагаем провести это время с пользой для здоровья: если в рабочие дни у вас нет возможности пройти обследование организма, то вы можете посетить павильоны «Здоровая Москва» в выходные. Они продолжат работать без изменений, в том числе и в праздничные дни, — сказала представитель ведомства.

При этом она отметила важность прохождения подобной проверки для всех горожан, поскольку о возможном заболевании легче заранее предупредить, чем лечить его в дальнейшем. Введение продуманной логистики и удобного графика работы в павильонах позволяет сэкономить человеку время, потраченное на обследование, добавила она.

Проверить свое здоровье в одном месте комплексно и бесплатно могут все желающие старше 18 лет. Павильоны работают ежедневно с 08:00 до 20:00 в 46 столичных парках и скверах, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за месяц работы павильонов «Здоровая Москва» их услугами воспользовались 60 тысяч человек, это около трех тысяч каждый день. При этом более 90 процентов человек были направлены на бесплатные дополнительные обследования.

Здоровье Праздники Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Все мнения
О проекте