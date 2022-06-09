Горожан пригласили обследоваться в павильонах «Здоровая Москва» в праздничные выходные

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тысячи горожан на ежедневной основе посещают павильоны «Здоровая Москва», в праздничные выходные дни павильоны продолжат работу в обычном режиме. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила руководитель Центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяна Елагина.

— Впереди праздничные выходные дни, которые многие горожане традиционно проводят в парках и скверах Москвы. Предлагаем провести это время с пользой для здоровья: если в рабочие дни у вас нет возможности пройти обследование организма, то вы можете посетить павильоны «Здоровая Москва» в выходные. Они продолжат работать без изменений, в том числе и в праздничные дни, — сказала представитель ведомства.

При этом она отметила важность прохождения подобной проверки для всех горожан, поскольку о возможном заболевании легче заранее предупредить, чем лечить его в дальнейшем. Введение продуманной логистики и удобного графика работы в павильонах позволяет сэкономить человеку время, потраченное на обследование, добавила она.

Проверить свое здоровье в одном месте комплексно и бесплатно могут все желающие старше 18 лет. Павильоны работают ежедневно с 08:00 до 20:00 в 46 столичных парках и скверах, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за месяц работы павильонов «Здоровая Москва» их услугами воспользовались 60 тысяч человек, это около трех тысяч каждый день. При этом более 90 процентов человек были направлены на бесплатные дополнительные обследования.