Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Мужчину избили в подвале торгового центра в Москве

Александр Афонин
Происшествия
Мужчину избили в подвале торгового центра в Москве
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Азовская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении разбоя в столичном районе Зюзино. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 9 июня.

По данным ведомства, вечером 7 июня поступило обращение от гражданина 1970 года рождения. Он сообщил, что 6 июня подозреваемый, находясь в подвальном помещении торгового центра, после выполнения ремонтных работ начал бить его по ноге и голове.

Затем он похитил телефон потерпевшего и с помощью перевода средств украл 2,6 тысячи рублей. Впоследствии мужчина скрылся, а общий материальный ущерб составил 7,6 тысячи рублей.

Уточняется, что вскоре подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

До этого стало известно, что сотрудники уголовного розыска ЮВАО задержали подозреваемых в грабеже. По данным ведомства, четверо незнакомцев подошли к мужчине и в ходе беседы неожиданно стали избивать. Когда тот упал, злоумышленники похитили его мобильный телефон стоимостью 25 тысяч рублей и скрылись.

МВД Уголовные дела Район Зюзино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Все мнения
О проекте