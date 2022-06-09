Мужчину избили в подвале торгового центра в Москве

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Россия, Москва, Азовская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении разбоя в столичном районе Зюзино. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 9 июня.

По данным ведомства, вечером 7 июня поступило обращение от гражданина 1970 года рождения. Он сообщил, что 6 июня подозреваемый, находясь в подвальном помещении торгового центра, после выполнения ремонтных работ начал бить его по ноге и голове.

Затем он похитил телефон потерпевшего и с помощью перевода средств украл 2,6 тысячи рублей. Впоследствии мужчина скрылся, а общий материальный ущерб составил 7,6 тысячи рублей.

Уточняется, что вскоре подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

До этого стало известно, что сотрудники уголовного розыска ЮВАО задержали подозреваемых в грабеже. По данным ведомства, четверо незнакомцев подошли к мужчине и в ходе беседы неожиданно стали избивать. Когда тот упал, злоумышленники похитили его мобильный телефон стоимостью 25 тысяч рублей и скрылись.