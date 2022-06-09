Москва предоставила центру «Сколково» участок для размещения инфраструктуры

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Новоивановское Карта всех событий

Столичные власти предоставили инновационному центру «Сколково» участок для размещения инфраструктуры. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласовала предоставление заявителю земельного участка по адресу: рабочий поселок Новоивановское, 19 километр федеральной автодороги М1 «Беларусь», — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова заявила, что на предоставленном участке площадью 1,35 гектара собираются разместить инфраструктуру территории инновационного центра. В частности, улично-дорожную сеть, обеспечивающую связь с транспортной развязкой, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также стало известно, что в Новой Москве одобрили проект многофункциональной застройки. Председатель Москомстройинвеста рассказала, что комплексная застройка запланирована на территории площадью около 46 гектаров. Здание будет расположено по адресу деревня Румянцево, поселок Московский.