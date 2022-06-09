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Москва предоставила центру «Сколково» участок для размещения инфраструктуры

Араз Салехов
Город
Москва предоставила центру «Сколково» участок для размещения инфраструктуры
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Новоивановское Карта всех событий

Столичные власти предоставили инновационному центру «Сколково» участок для размещения инфраструктуры. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласовала предоставление заявителю земельного участка по адресу: рабочий поселок Новоивановское, 19 километр федеральной автодороги М1 «Беларусь», — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова заявила, что на предоставленном участке площадью 1,35 гектара собираются разместить инфраструктуру территории инновационного центра. В частности, улично-дорожную сеть, обеспечивающую связь с транспортной развязкой, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также стало известно, что в Новой Москве одобрили проект многофункциональной застройки. Председатель Москомстройинвеста рассказала, что комплексная застройка запланирована на территории площадью около 46 гектаров. Здание будет расположено по адресу деревня Румянцево, поселок Московский.

Москомстройинвест Сколково Инфраструктура
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