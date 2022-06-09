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Андрей Бочкарев: Большую кольцевую линию будут обслуживать метропоезда российского производства

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Большую кольцевую линию будут обслуживать метропоезда российского производства
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве специалисты активно работают над завершением строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 9 июня.

По его словам, обслуживать ее будут в основном поезда российского производства.

— Большая кольцевая линия — ключевой проект развития московской подземки на сегодня. Строительный комплекс Москвы совместно с Московским метрополитеном активно ведет работу по завершению строительства БКЛ. На оставшихся станциях ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем. Общая строительная готовность Большого кольца оценивается в 93 процента, — рассказал Бочкарев.

По его словам, для обслуживания подвижного состава БКЛ планируется использовать три электродепо — реконструируемое «Замоскворецкое» и возводимые «Аминьевское» и «Нижегородское».

7 июня специалисты приступили к благоустройству территорий в районе станции БКЛ метро «Нижегородская». Для безопасности москвичей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки и размещены информационные баннеры.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
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