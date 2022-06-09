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Собянин рассказал о посещении районов Аэропорт и Сокол

Георгий Соланович
Город
Собянин рассказал о посещении районов Аэропорт и Сокол
Фото: roscongress / Евгений Реутов
Россия, Москва, Северный административный округ, район Сокол Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 9 июня, посетил столичные районы Аэропорт и Сокол и сообщил о планах по дальнейшему развитию территорий.

По словам главы города, в районах за счет строительства Московского центрального кольца (МЦК), Большой кольцевой линии метро (БКЛ) и второго направления Московских центральных диаметров (МЦД) значительно улучшилась транспортная доступность. Кроме того, ситуацию улучшило и завершение строительства Северо-Западной хорды и реконструкции Волоколамского шоссе, где на Соколе сейчас идет благоустройство.

— В районе Аэропорт привели в порядок сквер у кинотеатра «Баку». Появились зоны для прогулок, детские и спортивные площадки. В Амбулаторном пруду — три плавающих фонтана с подсветкой. Сейчас работы идут в самом киноцентре. <...> До конца года инвестор планирует завершить реконструкцию здания. В нем будет общественный центр, — отметил глава города.

Собянин в своем Telegram-канале также заявил, что до конца августа в районах будет завершено благоустройство 17 дворов и территорий четырех образовательных учреждений. Помимо этого, специалисты в скором времени создадут уютное место для отдыха перед Строгановским училищем, завершат реконструкцию первого филиала поликлиники № 62 на Соколе, проведут капремонт библиотек на улицах Усиевича и 8 Марта, построят надземный пешеходный переход через МЦК в районе улицы Врубеля, а также начнут строительство двух школ и детского сада.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что десять домов в столичном районе Аэропорт, в которых проживает 1,8 тысячи человек, подлежат сносу и расселению по программе реновации.

Сергей Собянин Район Аэропорт Район Сокол
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