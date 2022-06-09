Жителям Москвы пообещали по-настоящему летнюю погоду в День России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура воздуха в Москве в праздничные выходные будет варьироваться от 21 до 26 градусов выше нуля. Теплую погоду в День России жителям столицы пообещали синоптики центра «Фобос».

— В выходные жара ослабеет, но погода ожидается по-настоящему летней. В субботу из-за близости атмосферного фронта не обойдется без коротких грозовых ливней, ночью +11…+16, днем +21…+26. В воскресенье без осадков, к утру температура понизится до +8…+13, днем под лучами солнца потеплеет до +21…+26, — говорится в сообщении.

9 июня ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что жара в столице задержится только на два дня. Самыми жаркими днями на этой неделе будут четверг, 9 июня, а также пятница, 10 июня. В эти два дня воздух прогреется до 26–28 градусов, что превышает климатическую норму на 3–4 градуса.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что в предстоящие длинные выходные москвичей ждет хорошая теплая погода. По его словам, особенно жаркой станет пятница. Затем температура опустится до комфортных значений.