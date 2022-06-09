Около 100 тысяч квадратных метров жилья построят на юго-западе Москвы по реновации

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Около 100 тысяч квадратных метров жилья построят на месте снесенных домов в Юго-Западном административном округе Москвы по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в четверг, 9 июня.

— Этого объема жилья будет достаточно для того, чтобы расселить порядка 20 старых домов, — отметил он.

Новые кварталы на юго-западе города будут отвечать всем стандартам благоустройства и озеленения.

По словам Левкина, всего на территории округа планируется расселить 520 домов, в которых сейчас проживает 117 тысяч человек. Для этого было подобрано 50 стартовых площадок, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

До этого заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что десять домов в столичном районе Аэропорт, в которых проживает 1,8 тысячи человек, подлежат сносу и расселению по программе реновации.

При этом в соседнем районе Сокол по программе реновации расселению подлежат два дома. В них проживает 227 человек. Новые квартиры горожане получат в 2029–2032 годах.