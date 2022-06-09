Наемники ответят за свои преступления головой

Танкисты Народной милиции Луганской Народной Республики загружают боеприпасы в машину / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Троих иностранных наемников, которые участвовали в боях на стороне украинских войск, приговорили к смертной казни. Такое решение вынес Верховный суд республики.

Двоих британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна признали виновными в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР.

— Все подсудимые без исключения признали себя виновными по всем пунктам обвинения, — заявил председательствующий коллегии по делу Александр Никулин. — При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом — справедливости. Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили о начале боев за Славянск. Силы республики продвинулись в направлении города с севера и запада. А в промышленной зоне Северодонецка, захваченной националистами, находятся около 300 мирных граждан. Боевики удерживают их на заминированной территории, сказал командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

— Из-за этого нам тяжело делать свою работу в стандартном формате для боевых действий, нам приходится действовать более точечно и избирательно, потому что мы боимся нанести вред мирным жителям, которых туда силой загнали, заминировали помещение и прилегающую площадь, они там вынуждены находиться в виде живого щита, — сказал Алаудинов.

А российские саперы приступили к разминированию дорог и лесного массива парка «Святые горы» в ДНР.

— За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины, — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Из-за обстрела со стороны ВСУ в городе Стаханов ЛНР повреждены несколько объектов инфраструктуры.

— Пострадали центральная городская больница, педколледж, медколледж, техникум, общежитие техникума, где у нас беженцы находятся из Попасной, стадион разрушен полностью, — сказал глава администрации города Сергей Жевлаков.

По словам главы Минздрава ДНР Александра Оприщенко, при содействии регионов России планируется отремонтировать 18 медучреждений республики. Несмотря на повреждения, большая их часть продолжает работать.

— Они принимают раненых и пострадавших, продолжается плановое оказание медицинской помощи. Генераторы на случай отключения резервного питания в учреждениях имеются, — сообщил Александр Оприщенко.

Тем временем руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставляемое на Украину западное вооружение уже продается на черном рынке. По предварительным данным, оно направляется на Ближний Восток, а именно в Идлиб.

— Существует опасность распространения из зоны конфликтов легкого стрелкового и противотанкового оружия, — сказал он.

По словам Гаврилова, европейцы, поставляя оружие на Украину, не понимают, что играют с огнем.

— Ведь это может быть использовано в террористических целях, — заключил Константин Гаврилов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

— Российские военные больше месяца ежедневно объявляют коридоры безопасности, которыми могут воспользоваться без каких-либо угроз для себя любые суда с грузами, которые ждут отправки из черноморских портов при условии, конечно, что украинцы разминируют прибрежную полосу. И то, что наши турецкие коллеги пытаются убедить Киев в необходимости перестать затягивать этот процесс, я считаю весьма позитивным.