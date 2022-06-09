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Проповедникам нравственности вручили литературную премию

Маргарита Мартовская
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Проповедникам нравственности вручили литературную премию
Поэтесса Инга Чурбанова получила от митрополита Калужского и Боровского Климента Патриарший знак за вклад в развитие духовной литературы за маму Ольгу Фокину / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

9 июня стали известны лауреаты Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Среди номинантов этого года — архимандрит Дамаскин (Орловский), поэты Николай Зиновьев, Ольга Фокина и Дмитрий Мизгулин, историк Алексей Карпов, бывший летчик Валерий Хайрюзов, писатель Михаил Чванов.

Торжественная церемония прошла в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. С приветственным словом к гостям обратился председатель Издательского совета Московского патриархата, митрополит Калужский и Боровский Климент.

— Русская литература в разное время и в разных условиях своего творчества через лучших писателей говорила о вечном: о человеке-победителе, родном доме, христианине и природе. Память о малой родине и любовь к ней объединяют наших номинантов. Все они достойны Патриаршей литературной премии и внесли свой вклад в развитие русской культуры, — сказал Климент.

Затем члены палаты попечителей, в которую вошли известные писатели, поэты, журналисты, удалились на голосование.

В результате почетное жюри определило, что лауреатами премии стали сразу три талантливых автора: архимандрит Дамаскин (Орловский), который посвятил несколько десятилетий жизни увековечиванию памяти новомучеников в литературе, поэт Николай Зиновьев, который в своих стихотворениях предостерегает людей от бездуховности и упадка нравственных ценностей, и писатель Михаил Чванов, который возглавляет мемориальный Доммузей Сергея Аксакова и хранит память о наследии писателя.

Почетные знаки лауреатам вручил лично митрополит Климент.

— Эта премия всему нашему обществу, которое читает и признает, что наша история, святые имеют для народа огромное культурное значение. А тот факт, что это церковная инициатива, вселяет надежду, что мы живы духовно и будем жить, — поделился архимандрит Дамаскин (Орловский).

Остальным номинантам премии вручили патриаршие знаки за вклад в развитие духовной литературы.

Напомним, что Патриаршую литературную премию с 2011 года вручают авторам, которые занимаются популяризацией в обществе духовных и нравственных ценностей.

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