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Во время посадки в Сочи у самолета Boeing 737 загорелась стойка шасси

Евгений Белоусов
Происшествия
Во время посадки в Сочи у самолета Boeing 737 загорелась стойка шасси
Фото: Pixabay

Частичное возгорание левого шасси самолета, следовавшего из Казани, произошло при посадке в Сочи. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

— Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет, — рассказали в компании.

Уточняется, что на борту был 191 пассажир, при посадке людей сразу вывели из самолета. Сейчас специалисты работают над заменой загоревшегося шасси. Прием и выпуск самолетов в аэропорту идет в штатном режиме с использованием второй полосы, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Россия увеличила количество авиарейсов с Узбекистаном. С понедельника, 6 июня, число рейсов на маршруте Москва — Ташкент выросло до 39 в неделю. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который разрешает регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний.

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