Диетолог перечислила продукты, улучшающие цвет лица

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Диетолог, нутрициолог, психолог Зоя Богданова рассказала о продуктах, которые помогут улучшить цвет лица.

По словам специалиста, хроническое обезвоживание делает кожу серой, уставшей, тонкой и склонной к появлению морщин, поэтому для здорового цвета лица рекомендуется пить больше чистой воды. Также в рацион следует включить продукты, содержащие большое количество витамина С, например, цитрусовые: апельсины, грейпфруты, мандарины, помело.

— Главное — помнить, что все хорошо в меру, а переизбыток любого полезного вещества вреден. Для улучшения цвета лица одного-двух цитрусов в день вполне достаточно, — отметила Богданова.

Кроме того, поддерживать здоровый цвет лица помогут мясо и рыба высокого качества, так как в них содержатся аминокислоты, которые дают коже необходимый коллаген. А вегетарианцам можно заменить это семечками и злаками, которые богаты растительными белками.

В свою очередь авокадо, в котором много полиненасыщенных жирных кислот и витамина Е, поможет убрать с кожи пигментные пятна, угри и другие несовершенства.

Специалист добавила, что для восстановления правильного функционирования сальных желез, а также избавления от расширенных пор и воспалений лучше есть меньше продуктов, богатых простыми углеводами, — выпечки, газировки, фастфуда, чипсов, пишет Lenta.Ru.

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