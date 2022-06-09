Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Диетолог перечислила продукты, улучшающие цвет лица

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог перечислила продукты, улучшающие цвет лица
Фото: Pexels

Диетолог, нутрициолог, психолог Зоя Богданова рассказала о продуктах, которые помогут улучшить цвет лица.

По словам специалиста, хроническое обезвоживание делает кожу серой, уставшей, тонкой и склонной к появлению морщин, поэтому для здорового цвета лица рекомендуется пить больше чистой воды. Также в рацион следует включить продукты, содержащие большое количество витамина С, например, цитрусовые: апельсины, грейпфруты, мандарины, помело.

— Главное — помнить, что все хорошо в меру, а переизбыток любого полезного вещества вреден. Для улучшения цвета лица одного-двух цитрусов в день вполне достаточно, — отметила Богданова.

Кроме того, поддерживать здоровый цвет лица помогут мясо и рыба высокого качества, так как в них содержатся аминокислоты, которые дают коже необходимый коллаген. А вегетарианцам можно заменить это семечками и злаками, которые богаты растительными белками.

В свою очередь авокадо, в котором много полиненасыщенных жирных кислот и витамина Е, поможет убрать с кожи пигментные пятна, угри и другие несовершенства.

Специалист добавила, что для восстановления правильного функционирования сальных желез, а также избавления от расширенных пор и воспалений лучше есть меньше продуктов, богатых простыми углеводами, — выпечки, газировки, фастфуда, чипсов, пишет Lenta.Ru.

До этого ирландский дерматолог Эванна Брин перечислила причины появления прыщей и главные методы борьбы с прыщами.

лицо кожа Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Запад не способен вырастить специалистов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Для всех зверей не хватит «Зоопарков»

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Все мнения
О проекте