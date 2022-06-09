Российским водителям запретят сдавать экзамен в ГИБДД за езду пьяными и без прав

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Москве

Водителям, которые были задержаны в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, запретят получать их. Соответствующее положение содержится в проекте поправок, рассмотренных в четверг, 9 июня, правительством РФ.

— Новая норма устанавливает запрет на получение права управления транспортными средствами для лиц, допустивших управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, — говорится в сообщении.

Также, согласно документу, будет введен запрет на допуск к сдаче экзаменов на право управления транспортом и выдаче водительских удостоверений до истечения срока, в течение которого водитель считается подвергнутым данному административному наказанию.

До этого в Совете Федерации предложили ввести водительские права для владельцев мощных электросамокатов. Отмечается, что такие требования нужно предъявить для управления не всеми средствами, а только теми, которые действительно могут потенциально нанести серьезный вред в случае инцидента.