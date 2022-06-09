Здание в Хорошевском районе оборудуют под швейное производство

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

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Специалисты в ходе реконструкции четырехэтажного здания в Хорошевском районе столицы разместят в нем объекты швейного производства. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в четверг, 9 июня.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: первая Магистральная улица, владение 18 (САО), — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на данный момент на участке располагается четырехэтажное здание. Внесение изменений в ПЗЗ позволит специалистам оборудовать объект под швейное производство.

После проведения работ поэтажная площадь здания составит 32 тысячи 484 квадратных метра, общая площадь участка — более одного гектара, отметили в комитете.

7 июня Пятова заявила, что в деревне Румянцево появится жилая застройка с соцобъектами. Ее площадь составит 402 тысячи квадратных метров.