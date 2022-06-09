Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Здание в Хорошевском районе оборудуют под швейное производство

Георгий Соланович
Город
Здание в Хорошевском районе оборудуют под швейное производство
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
ул. 1-я Магистральная, вл. 18 Карта всех событий

Специалисты в ходе реконструкции четырехэтажного здания в Хорошевском районе столицы разместят в нем объекты швейного производства. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в четверг, 9 июня.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: первая Магистральная улица, владение 18 (САО), — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на данный момент на участке располагается четырехэтажное здание. Внесение изменений в ПЗЗ позволит специалистам оборудовать объект под швейное производство.

После проведения работ поэтажная площадь здания составит 32 тысячи 484 квадратных метра, общая площадь участка — более одного гектара, отметили в комитете.

7 июня Пятова заявила, что в деревне Румянцево появится жилая застройка с соцобъектами. Ее площадь составит 402 тысячи квадратных метров.

Реконструкция Производство Москомстройинвест
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Запад не способен вырастить специалистов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Для всех зверей не хватит «Зоопарков»

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Все мнения
О проекте