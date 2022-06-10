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ДТП с участием двух автомобилей произошло на Хорошевской эстакаде

Араз Салехов
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на Хорошевской эстакаде
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Хорошёвская эстакада Карта всех событий

Два легковых автомобиля столкнулись на Хорошевской эстакаде. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Занято две полосы из трех. Движение в районе аварии затруднено, — говорится в сообщении дептранса.

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Хорошевской эстакаде Фото: Telegram-канал «Дептранс.Оперативно»

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что ДТП можно объехать по Краснопресненскому путепроводу.

Днем ранее на Звенигородском шоссе грузовой автомобиль наехал на пешехода. Пострадавшая женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

Представитель ведомства добавила, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения по данному факту.

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