Дом на 466 квартир по программе реновации построят на Совхозной улице

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В районе Люблино построят новый дом с подземной парковкой по программе реновации. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Строительство современных домов на месте устаревшего жилого фонда ведется в плановом режиме. Застройщиком очередного объекта, который появится на Совхозной улице, владение 10а, выступает Московский фонд реновации. Наш комитет выдал всю необходимую разрешительную документацию для начала строительных работ, — отметил Войстратенко.

Также он сообщил, что этот дом будет состоять из двухсекционного и трехсекционного корпусов переменной этажности. Общая площадь здания составит 53 тысячи квадратных метров. На первых этажах будут находиться нежилые помещения, где будут работать магазины, салоны и другие точки общественных услуг.

В новом здании будет 466 квартир. Это 166 однокомнатных, 200 двухкомнатных, 93 трехкомнатные и семь четырехкомнатных помещений. Общая площадь квартир составит более 27,5 тысячи квадратных метров, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Два жилых дома по реновации также построят в московском районе Косино-Ухтомский.