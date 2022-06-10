В Петербурге провели реконструкцию битвы 1703 года

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Реконструкцию битвы 1703 года показали участники фестиваля «Окно в Европу», который проводят в честь 350-летия Петра I в Санкт-Петербурге, передает ОТР.

В создании реконструкции принимали участие профессиональные историки, поэтому были учтены все мелочи, даже детали на костюмах. Участники театрализованной битвы посвятили много времени подготовке и репетициям.

Абордажная битва — одно из главных событий фестиваля. Также в программе празднования Петровского юбилея — балы, выставки, интерактивные шоу и цветочные фестивали.

Так, накануне семейный фестиваль «Петрфест» прошел в парке «Озеро Долгое». Для гостей фестиваля устроили концерт с танцевально-музыкальными номерами, который открыло шоу барабанщиц, передает издание «Невские новости». Детей и их родителей учили рисовать портрет императора-именинника и вырезать фигурки из дерева.

Столичный Комплекс городского хозяйства в день рождения Петра I рассказал москвичам об истории создания одного из самых известных памятников города.