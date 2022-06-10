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Сотрудник полиции пострадал в ходе драки в Новой Москве. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствия, в ночь на 10 июня несколько мужчин повздорили. Конфликт быстро перерос в драку, в результате которой двое участников были госпитализированы в медицинское учреждение.

Гузь уточнила, что одним из пострадавших оказался сотрудник полиции в московском метрополитене.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, что 7 июня молодой человек ранил ножом двоих оппонентов в драке на востоке столицы. По данным ведомства, ранним утром 6 июня в полицию обратились несколько граждан и заявили о потасовке на Большой Семеновской улице. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили двух молодых людей с ножевыми ранениями. У одного их них также был сломал нос. Обоих госпитализировали.