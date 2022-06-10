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Викторина «Вкусная Москва» началась в проекте «Активный гражданин»

Антон Махов
Город
Викторина «Вкусная Москва» началась в проекте «Активный гражданин»
Фото: pixabay.com

Викторина «Вкусная еда» стартовала в проекте «Активный гражданин». Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Новая серия рубрики посвящена гастрономическим символам Москвы. Викторина состоит из восьми вопросов. Первый из них — о самом популярном холодном десерте, поскольку викторина откроется во Всемирный день мороженого.

Помимо этого, «активным гражданам» нужно будет ответить, как выбирали рецепт для торта «Москва», сколько весит космический хлеб и где находится памятник сырку «Дружба». За прохождение викторины каждый участник получит по 20 баллов и по пять баллов за каждый правильный ответ. Максимальное количество баллов, которое можно получить за одну викторину — 60. Их можно обменять на сувениры площадки ag-vmeste.ru.

Викторину проводят до 24 июня включительно. Принять участие зарегистрированные участники проекта «Активный гражданин» со стандартной или с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы.

В четверг, 9 июня, в проекте «Активный гражданин» также началось голосование по выбору темы видеоэкскурсии к 350-летию Петра Первого.

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