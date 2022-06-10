Собянин утвердил проекты комплексного развития еще двух бывших промзон

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии бывших промзон «Южное Бутово» и «Автомоторная». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 10 июня.

Территория «Южное Бутово» площадью 24,81 гектара расположена на юго-западе Москвы между Варшавским шоссе, улицей 2-я Мелитопольская и путями Московских центральных диаметров (МЦД-2). На данном этапе ее занимают устаревшие склады и офисы, а также автостоянка.

— В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется разместить промышленные и общественно-деловые объекты, в том числе научные, культурные и спортивные центры, офисы, магазины, банки, кафе и гостиницы. Градостроительный потенциал участка составляет 297,8 тысячи квадратных метров, в результате реализации проекта будет создано свыше 6,3 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций — 24,6 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

При этом на территории бывшей промзоны «Автомоторная» собираются построить сбалансированные жилые кварталы площадью 1,2 миллиона квадратных метров жилья, а также промышленные и общественно-деловые объекты, в том числе объекты образования и здравоохранения, культурные и спортивные центры. Так, там появится свыше десяти тысячи рабочих мест. Сам объект, как уточняется, расположен на севере Москвы в Головинском районе. Предполагаемый объем инвестиций превысит 300 миллиардов рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 9 июня, мэр принял решение о системной поддержке столичных кинотеатров. Так, правительство города собирается компенсировать все затраты, понесенные с 1 января по 31 мая, по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы. Помимо этого, Москва оплатит половину от затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, которые киносети понесли с 1 июля.