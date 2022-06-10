СМИ: Президент Финляндии отменил встречу с королем Швеции после выступления Путина

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Президент Финляндии Саули Ниинистё без объяснения причины отменил ужин со шведским королем Густавом XVI во время визита Аландских островов. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает издание Daily Mail.

По данным СМИ, это произошло через некоторое время после выступления президента РФ Владимира Путина перед молодыми предпринимателями. В ходе речи российский лидер напомнил, что Петр I ничего не отторгал во время войны со Швецией.

Через несколько часов после выступления главы РФ финский лидер вместе с женой улетел в Хельсинки, передает РИА Новости.

Недавно глава финской разведки Антти Пелттари заявил, что российские власти ведут себя довольно спокойно относительно намерения Финляндии вступить в НАТО. Также Пелттари предположил, что Москве может быть интересно, какое влияние смогут оказывать на альянс решения Хельсинки, в том числе в вопросах размещения на территории Финляндии ядерного вооружения и присутствия натовских войск.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил, что глава полиции госбезопасности Финляндии Антти Пелттари зря удивился реакции Москвы на вступление его страны в Североатлантический альянс. По его словам, ситуация будет развиваться в зависимости от того, какую форму примет членство Финляндии в НАТО.