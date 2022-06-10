Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

СМИ: Президент Финляндии отменил встречу с королем Швеции после выступления Путина

Полина Долганова
В мире
СМИ: Президент Финляндии отменил встречу с королем Швеции после выступления Путина
Фото: presidentti.fi

Президент Финляндии Саули Ниинистё без объяснения причины отменил ужин со шведским королем Густавом XVI во время визита Аландских островов. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает издание Daily Mail.

По данным СМИ, это произошло через некоторое время после выступления президента РФ Владимира Путина перед молодыми предпринимателями. В ходе речи российский лидер напомнил, что Петр I ничего не отторгал во время войны со Швецией.

Через несколько часов после выступления главы РФ финский лидер вместе с женой улетел в Хельсинки, передает РИА Новости.

Недавно глава финской разведки Антти Пелттари заявил, что российские власти ведут себя довольно спокойно относительно намерения Финляндии вступить в НАТО. Также Пелттари предположил, что Москве может быть интересно, какое влияние смогут оказывать на альянс решения Хельсинки, в том числе в вопросах размещения на территории Финляндии ядерного вооружения и присутствия натовских войск.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил, что глава полиции госбезопасности Финляндии Антти Пелттари зря удивился реакции Москвы на вступление его страны в Североатлантический альянс. По его словам, ситуация будет развиваться в зависимости от того, какую форму примет членство Финляндии в НАТО.

Финляндия Петр I Швеция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте