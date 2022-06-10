МО РФ: Армия России уничтожила авиатехнику ВСУ на аэродроме Днепр

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Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили авиацию ВСУ на военном аэродроме Днепр. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также Конашенков рассказал, что в районе Харькова уничтожили производственные мощности предприятий, где противник ремонтировал вооружение и технику.

Высокоточными ракетами поразили два пункта управления, 27 районов сосредоточения солдат и техники, две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Поражены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута и Берестового в ДНР и Лоскутовки в Луганской народной республике (ЛНР).

Также утром в пятницу сообщили, что вооруженные силы России полностью освободили район Кинбурнской косы под Николаевом, сообщают «Известия».

Также российские военные уничтожили иностранных наемников, воевавших на Украине вместе с плененным недавно британским наемником Эндрю Хиллом.