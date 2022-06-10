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Банк России снизил ставку до 9,5 процента годовых и вернул ее на уровень, который был установлен до санкций Запада в отношении РФ. Об этом стало известно в пятницу, 10 июня.

Ранее ставка составляла 11 процентов.

— Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — говорится в сообщении регулятора.

К концу года Центробанк может понизить ключевую ставку до 8,5 процента. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился экономист Александр Разуваев. Эксперт отметил, что снижение ключевой ставки позволит сделать кредиты более доступными. В среднем стоимость кредита для заемщика складывается из ключевой ставки Центробанка, к которой добавлены еще три процента, однако она может быть и выше, уточнил собеседник «ВМ».

Снижение ключевой ставки также сделает более доступной ипотеку, уверен специалист.