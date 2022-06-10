Сергей Собянин вручил госнаграды руководителям газеты «Вечерняя Москва»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 июня вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы, в числе которых генеральный директор редакции газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий и главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

— Дорогие друзья, поздравляю вас с большим праздником, Днем нашей любимой страны! Когда этот праздник был учрежден в 1990 году, назывался он несколько по-другому — День принятия декларации суверенитета России. И не очень было понятно, суверенитета от чего — от самих себя, от большой страны, от большого народа, от большой истории. Многие годы эта дата воспринималась не столько как праздник, сколько как большая трагедия, которая произошла, — сказал Сергей Собянин. — На протяжении более чем 30 лет после принятия этого решения Россия доказывала свой суверенитет, право определять самостоятельно внутреннюю и внешнюю политику, право просто выжить.

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За это время, по словам мэра, страна прошла и продолжает проходить сегодня огромные испытания, которые она выдерживает с честью.

— Сегодня можно говорить о празднике День России, потому что страна доказала, что, несмотря на все испытания, одерживает победы, становится сильной, самостоятельной, устремленной в будущее. Все это происходит благодаря гражданам России и москвичам, которые находятся здесь, в этом зале, миллионам людей, которых вы представляете, — отметил Сергей Собянин. — Кто-то из этих людей сражается с оружием в руках за суверенитет нашей страны, кто-то спасает людей от страшных болезней, кто-то учит, воспитывает, строит, создает экономику нашего города. Именно благодаря вам наша страна и Москва преображаются, развиваются на благо всех жителей.

Глава города выразил всем обладателям наград благодарность и поздравил их с Днем Великой России.

Георгий Рудницкий отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу.

— Мне очень почетно и приятно получить сегодня государственную награду из рук мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина вместе с нашим главным редактором Александром Ивановичем Куприяновым. Считаю, что наши награды являются признанием не столько наших заслуг, но в первую очередь всего коллектива «Вечерней Москвы». В следующем году мы будем отмечать столетие газеты и гордимся тем, что живем в ритме города и работаем в команде мэра Москвы, — отметил Георгий Рудницкий.

Александр Куприянов отмечен Орденом Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу.

— Любая редакция так устроена, что у нее есть лидер, формальный и неформальный, — главный редактор. Когда награждают главного редактора, значит, награждают коллектив. Это не для красного словца говорится, это правда. Невозможно достичь результатов без коллектива. Человек один в команде не играет, нужна команда. За эту награду большое спасибо правительству Москвы, Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы, потому что без их помощи и поддержки газета не смогла бы выйти на те рубежи, которых мы достигли сегодня. Следующий год — столетие газеты, встретим его достойно и постараемся оправдать награды, — сказал Александр Куприянов.

Кроме того, награды из рук мэра Москвы получили медицинские работники, педагоги, строители, сотрудники центров госуслуг и другие. Также группе москвичей присвоены почетные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Заслуги тружеников столицы отмечены Почетной грамотой и Благодарностью Президента Российской Федерации.