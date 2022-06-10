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Москвичам рассказали о музыкальной программе фестиваля «Подорожник»

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали о музыкальной программе фестиваля «Подорожник»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На ВДНХ с 11 по 13 июня состоится первый фестиваль путешествий по России — «Подорожник». Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в оргкомитете фестиваля.

Гости познакомятся не только с известными природными и культурными достопримечательностями регионов России, но и увидят те, что не попадают в традиционные туристические буклеты.

— Первый день фестиваля посвящен фолку, ведь народная песня — жанр древний, но до сих пор не потерявший своей актуальности и свежести. Для гостей фестиваля сыграет московская группа Marimba Plus, которая объединяет джазовые импровизации, мелодии разных стилей, — говорится в сообщении.

Также в этот день прозвучит музыка группы «Тесто», группы Инны Желанной «Вилы», а завершит музыкальную программу первого фестивального дня выступление Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого: неустаревающая классика народной песни в виртуозном исполнении.

Во второй день фестиваля прозвучит русский рок. Так, гости смогут посмотреть выступления финалистов шоу «Голос» Дмитрия Венгерова, певца с загадочным именем IVAN. Хедлайнерами фестиваля станут Владимир Пресняков, Гарик Сукачев и группа «Калинов Мост».

В заключительный день фестиваля, который получил название «В тренде», выступят необычные и весьма перспективные группы и исполнители: «Нееет, ты что», «Cheese People», Natan, Линда, Amirchik.

До этого также стало известно, что жители города в рамках фестиваля смогут ознакомиться с известными природными и культурными достопримечательностями регионов России, а также увидеть те, что не попадают в традиционные туристические буклеты.

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