Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Литовский депутат пригрозил Москве расторжением Поляновского договора и аннексией Смоленска

Георгий Соланович
В мире
Литовский депутат пригрозил Москве расторжением Поляновского договора и аннексией Смоленска
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат сейма Литвы Матас Малдейкис в пятницу, 10 июня, ответил на предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости республики.

Малдейкис заявил, что при осуществлении планов Москвы Вильнюс отзовет Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой. В таком случае, по словам депутата, России придется «вернуть» некоторые территории Литве.

— Смоленск — это Литва, — подчеркнул депутат.

Интернет-пользователи усомнились в правомерности планов Малдейкиса и напомнили ему о положении, в котором сейчас находится Литва.

«Та война была между Речью Посполитой и Россией и закончилась победой Русского царства»; «Есть одно важное отличие. У России есть возможности осуществить задуманное, а Литва не в состоянии исполнить ваши желания»; «Литва теперь не королевство и даже не княжество, так что сначала нужно им стать, а уже потом о чем-то говорить», — цитирует пользователей РИА Новости.

Депутат от партии «Единая Россия» Евгений Федоров 8 июня внес в Госдуму РФ законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».

Регионы Россия Литва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте