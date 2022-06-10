Литовский депутат пригрозил Москве расторжением Поляновского договора и аннексией Смоленска

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат сейма Литвы Матас Малдейкис в пятницу, 10 июня, ответил на предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости республики.

Малдейкис заявил, что при осуществлении планов Москвы Вильнюс отзовет Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой. В таком случае, по словам депутата, России придется «вернуть» некоторые территории Литве.

— Смоленск — это Литва, — подчеркнул депутат.

Интернет-пользователи усомнились в правомерности планов Малдейкиса и напомнили ему о положении, в котором сейчас находится Литва.

«Та война была между Речью Посполитой и Россией и закончилась победой Русского царства»; «Есть одно важное отличие. У России есть возможности осуществить задуманное, а Литва не в состоянии исполнить ваши желания»; «Литва теперь не королевство и даже не княжество, так что сначала нужно им стать, а уже потом о чем-то говорить», — цитирует пользователей РИА Новости.

Депутат от партии «Единая Россия» Евгений Федоров 8 июня внес в Госдуму РФ законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».