Краснокнижных зайцев выпустили на волю в Новой Москве

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Новой Москве в пятницу, 10 июня, выпустили в дикую природу редких краснокнижных зайцев.

Отмечается, что таким образом в столице восстанавливают популяцию этих животных. Так, на волю выпустили 16 беляков и столько же русаков. Однако зайцы, выращенные в вольерах, не сразу решились на побег. Несколько минут ориентировались на местности, прислушивались, принюхивались и только затем направились в лес.

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Краснокнижные зайцы вышли на настоящие просторы впервые. Зоологи выразили надежду на быструю адаптацию животных в лесу.

До этого в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, каких редких птиц можно увидеть на природных территориях. Так, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» и в акватории фаунистического заказника «Долгие пруды» жители города могут увидеть озерных чаек. А на гнездах в акватории заказника «Долгие пруды» можно заметить красноголовых нырков, а в природно-исторических парках «Останкино», «Измайлово», «Косинский» — лысух.