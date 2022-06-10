Краснокнижных зайцев выпустили на волю в Новой Москве

В Новой Москве в пятницу, 10 июня, выпустили в дикую природу редких краснокнижных зайцев.
Отмечается, что таким образом в столице восстанавливают популяцию этих животных. Так, на волю выпустили 16 беляков и столько же русаков. Однако зайцы, выращенные в вольерах, не сразу решились на побег. Несколько минут ориентировались на местности, прислушивались, принюхивались и только затем направились в лес.
1/7
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
2/7
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
3/7
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
4/7
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
5/7
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
6/7
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
7/7
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Краснокнижные зайцы вышли на настоящие просторы впервые. Зоологи выразили надежду на быструю адаптацию животных в лесу.
До этого в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, каких редких птиц можно увидеть на природных территориях. Так, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» и в акватории фаунистического заказника «Долгие пруды» жители города могут увидеть озерных чаек. А на гнездах в акватории заказника «Долгие пруды» можно заметить красноголовых нырков, а в природно-исторических парках «Останкино», «Измайлово», «Косинский» — лысух.