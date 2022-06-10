Ветврачи и ветсанэксперты поборолись за звание лучшего специалиста Москвы

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Полуфиналы конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди ветеринарных специалистов состоялись 7 и 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии в пятницу, 10 июня.

Отмечается, что традиционно соревнование проходит по двум направлениям — «Ветеринарный врач по лечебной работе» и «Ветеринарно-санитарный эксперт».

В полуфинал прошли победители отборочных этапов, которые проходили в каждом округе города, — 13 специалистов по лечебной работе и 12 ветсанэкспертов.

— Традиционно полуфинал состоит из двух частей: теоретической и практической. Сначала врачи лечебного профиля и ветсанэксперты письменно ответили на различные вопросы из своей профессиональной области, а уже после приступили к практике, — рассказали в пресс-службе.

В рамках практической части ветврачи по лечебной работе должны были провести клинический осмотр собаки, а также решить ситуационную задачу — проверить уши и глаза животного с использованием специального оборудования.

Вторая часть конкурса для ветсанэкспертов проходила в лаборатории, где участники должны были провести комплексное исследование мясного сырья на свежесть. Параллельно с уже действующими специалистами соревновались студенты профильных вузов, которые боролись между собой за звание «Лучший будущий ветеринарный врач».

Победителей конкурса объявят 26 июля.

До этого стало известно, что Московская служба психологической помощи населению стала лауреатом конкурса «Золотая Психея».