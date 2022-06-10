Жилой дом по программе реновации появится в Южном Бутове

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ливенская улица, 1 Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово по программе реновации построят жилой дом. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В намеченные сроки принято решение о заблаговременной подготовке градостроительной и проектной документации для домов по программе реновации. Это даст возможность после демонтажа расселенных домов сразу приступить к строительству нового жилья. Это ускорит процесс переселения участников программы реновации, — рассказал он.

Отмечается, что новое здание будет расположено по адресу Ливенская улица, владение 1.

Как уточнил руководитель департамента, расселению в районе Южное Бутово подлежат 26 домов, в которых живут более трех тысяч москвичей. Один из них будет реконструирован после освобождения жилых помещений, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, стало известно, что в районе Филевский Парк в 2023 году построят жилой дом по программе реновации. В новом здании расположится 163 квартиры: 84 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 24 трехкомнатные.