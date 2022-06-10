Трамваи между «Войковской» и Михалковской улицей снова начнут ходить по выходным

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских Карта всех событий

Трамваи № 23 и № 27 снова начнут ходить по выходным между станцией московского метрополитена «Войковская» и Михалковской улицей с 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 10 июня.

— С 11 июня после завершения ремонтных работ на улице Зои и Александра Космодемьянских трамваи снова будут ходить по выходным дням между станцией метро «Войковская» и Михалковской улицей. Маршруты трамвая № 23 и № 27 начнут курсировать в обычном режиме. Маршрут трамвая № 30 по выходным изменен, — отмечается в сообщении.

В Дептрансе также добавили, что 11 июня временный автобусный маршрут № 023 прекратит свою работу.

До этого сообщалось, что с 11 июня в связи с проведением ремонтных работ на юге столицы поменяется движение трамваев по выходным дням. Так, отменяется движение трамваев № 47 и 49, а маршруты № 3 и 38 (метро «Чертановская» – Черемушки), 16 и 39 (Чертаново Южное – метро «Университет») будут объединены.

Вместо трамваев москвичи могут воспользоваться автобусом № 049, который следует от станции метро «Нагатинская» до остановки «Нагатино», а также автобусом № дп91 от «Нагатинской» до «Павелецкой».