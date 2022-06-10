Высокий уровень террористической опасности на севере Крыма и в Керчи продлили до 25 июня

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Высокий уровень террористической опасности продлили на севере Крыма и в Керчи до 25 июня для обеспечения безопасности граждан региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу, 10 июня.

— С 20:00 10 июня 2022 года до 20:00 25 июня 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов, — заявил Аксенов.

Кроме того, «желтый» уровень опасности был также продлен на объектах минтранса, министерства ЖКХ, минздрава, минэнерго, министерства промполитики Республики Крым, а также на объектах госкомитета по водному хозяйству и мелиорации региона.

Аксенов в своем Telegram-канале также подчеркнул, что ситуация в Крыму полностью контролируется органами власти. Жители региона в полной безопасности.

До этого сообщалось, что с освобождением южных регионов Украины и деблокированием транспортных магистралей Крым получил статус транзитной территории.