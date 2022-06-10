Два человека погибли в результате пожара в Сергиевом Посаде

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Два человека погибли при возгорании в частном доме в СНТ «Электрозаводец» около подмосковного города Сергиев Посад. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник вечером в пятницу, 10 июня.

По словам источника, пожар произошел около 19:00 на 107-м участке СНТ. Причины возгорания выясняются, на участке работают сотрудники экстренных служб.

До этого сообщалось о том, что детская площадка загорелась в поселке Кокошкино в Новой Москве. Пострадавших при инциденте нет. Позже стало известно, что начало пожара на детской площадке попало на видео. На кадрах видно, что огонь начался внутри постройки в виде ракеты. Дети, находившиеся внутри, успели оттуда выбежать.