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Два человека погибли в результате пожара в Сергиевом Посаде

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Происшествия
Два человека погибли в результате пожара в Сергиевом Посаде
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Два человека погибли при возгорании в частном доме в СНТ «Электрозаводец» около подмосковного города Сергиев Посад. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник вечером в пятницу, 10 июня.

По словам источника, пожар произошел около 19:00 на 107-м участке СНТ. Причины возгорания выясняются, на участке работают сотрудники экстренных служб.

До этого сообщалось о том, что детская площадка загорелась в поселке Кокошкино в Новой Москве. Пострадавших при инциденте нет. Позже стало известно, что начало пожара на детской площадке попало на видео. На кадрах видно, что огонь начался внутри постройки в виде ракеты. Дети, находившиеся внутри, успели оттуда выбежать.

Сергиев Посад Смерть Пожары
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