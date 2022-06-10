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Спасатели достали тонувшего мужчину из водоема в Строгине

Лейла Алиева
Происшествия
Спасатели достали тонувшего мужчину из водоема в Строгине
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Строгино Карта всех событий

Спасатели поисково-спасательной станции «Строгино» при патрулировании территории обнаружили в 250 метрах от берега тонувшего человека. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел в пятницу вечером. Спасательная группа оперативно направилась на помощь человеку и подняла его на борт катера. После специалисты отвезли мужчину на спасательную станцию, где ему оказали первую помощь.

Пострадавшим оказался 25-летний житель Москвы. По его словам, в ходе купания в запрещенном месте у него свело ногу и он стал тонуть.

— После осмотра врачами и профилактической беседы парень был отпущен домой, — заключили в сообщении ведомства.

Похожий случай произошел 8 июня в Мещерском пруду, где спасатели помогли тонущему подростку.

До этого сообщалось, что в подмосковном Реутове на водном объекте погиб подросток. Отмечается, что на фабричном пруду несколько мальчиков прыгали в воду с лодочной станции. Однако один из них утонул, так как не умел плавать.

помощь Спасатели купание
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