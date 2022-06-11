Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Провалы» по тяге, детонация, черный дым: названы девять признаков плохого бензина

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Провалы» по тяге, детонация, черный дым: названы девять признаков плохого бензина
Автозаправка, поднятие цен на бензин / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Неровная работа двигателя, потери холостых оборотов, выросший расход, «провалы» тяги, изменение цвета дыма, повышенная шумность, проблемы с запуском, загоревшаяся лампочка check engine и детонация топлива — по таким признакам можно понять, что в автомобиль был залит некачественный бензин. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, чтобы избежать проблем, нужно заправляться только на заправках, вызывающих доверие.

— Если на заправке предлагают подозрительно низкую цену, которая будет очень сильно отличаться от всех остальных, — это первый фактор, который должен насторожить, — уверен Баканов.

Как отметил эксперт, насторожить также должно отсутствие сертификатов и паспортов качества топлива. Такие документы позволяют подтвердить, что в бак заливается качественный бензин.

После заправки автомобиля некачественным топливом может проявиться целый ряд неприятных симптомов, предупредил специалист.

— Если человек заправился некачественным топливом, это можно почувствовать по поведению машины: неровная работа двигателя, потеря холостых оборотов (они «гуляют»), «провалы» по тяге, детонация, которая может возникнуть в виде позвякивания, черный дым, который выходит из трубы, когда у вас машина обычно имеет бесцветный выхлоп, повышенная шумность при работе, проблемы с запуском двигателя. Лампочка check engine, которая может загореться в той или иной ситуации, тоже должна насторожить. Возросший расход топлива — также косвенный показатель, — перечислил собеседник «ВМ».

Самый лучший вариант при наличии подозрений — сразу же заехать на сервис, выкачать старое топливо и заменить на качественный бензин, посоветовал специалист. Если речь идет о понижении октанового числа, можно попробовать присадку, которая его повышает. Но на дороге понять причину проблемы сложно, поэтому также лучше обратиться в сервис, уточнил эксперт.

В некоторых случаях можно дать автомобилю выработать топливо, уверен Баканов.

— Если вы заправились под полный бак, то куда вы зальете новое топливо? Его нужно либо выработать, либо выкачать. Поэтому в ситуации, когда каких-то критичных последствий нет, можно выработать топливо, ехать дальше и потом заправиться нормальным топливом, — заключил специалист.

Транспорт Автомобили Автоэксперты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте