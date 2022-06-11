«Провалы» по тяге, детонация, черный дым: названы девять признаков плохого бензина

Автозаправка, поднятие цен на бензин / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Неровная работа двигателя, потери холостых оборотов, выросший расход, «провалы» тяги, изменение цвета дыма, повышенная шумность, проблемы с запуском, загоревшаяся лампочка check engine и детонация топлива — по таким признакам можно понять, что в автомобиль был залит некачественный бензин. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, чтобы избежать проблем, нужно заправляться только на заправках, вызывающих доверие.

— Если на заправке предлагают подозрительно низкую цену, которая будет очень сильно отличаться от всех остальных, — это первый фактор, который должен насторожить, — уверен Баканов.

Как отметил эксперт, насторожить также должно отсутствие сертификатов и паспортов качества топлива. Такие документы позволяют подтвердить, что в бак заливается качественный бензин.

После заправки автомобиля некачественным топливом может проявиться целый ряд неприятных симптомов, предупредил специалист.

— Если человек заправился некачественным топливом, это можно почувствовать по поведению машины: неровная работа двигателя, потеря холостых оборотов (они «гуляют»), «провалы» по тяге, детонация, которая может возникнуть в виде позвякивания, черный дым, который выходит из трубы, когда у вас машина обычно имеет бесцветный выхлоп, повышенная шумность при работе, проблемы с запуском двигателя. Лампочка check engine, которая может загореться в той или иной ситуации, тоже должна насторожить. Возросший расход топлива — также косвенный показатель, — перечислил собеседник «ВМ».

Самый лучший вариант при наличии подозрений — сразу же заехать на сервис, выкачать старое топливо и заменить на качественный бензин, посоветовал специалист. Если речь идет о понижении октанового числа, можно попробовать присадку, которая его повышает. Но на дороге понять причину проблемы сложно, поэтому также лучше обратиться в сервис, уточнил эксперт.

В некоторых случаях можно дать автомобилю выработать топливо, уверен Баканов.

— Если вы заправились под полный бак, то куда вы зальете новое топливо? Его нужно либо выработать, либо выкачать. Поэтому в ситуации, когда каких-то критичных последствий нет, можно выработать топливо, ехать дальше и потом заправиться нормальным топливом, — заключил специалист.