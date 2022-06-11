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Дипломаты Украины в Венгрии попытались сорвать концерт в Российском культурном центре

Георгий Соланович
В мире
Дипломаты Украины в Венгрии попытались сорвать концерт в Российском культурном центре
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Украинское посольство в венгерской столице попыталось сорвать концерт пианистки Валентины Лисицы, проходивший в Российском культурном центре и приуроченный ко Дню России. Об этом сообщили в дипмиссии РФ в Венгрии.

— В Российском культурном центре (РКЦ) при большом стечении публики состоялся концерт фортепианной музыки известной пианистки, уроженки Киева Валентины Лисицы, посвященный Дню России, — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что украинское посольство попыталось воспрепятствовать проведению концерта и направило соответствующую ноту всем дипмиссиям в Будапеште, однако такие действия лишь подогрели интерес к мероприятию.

Изначально концерт должен был пройти 3 июня в «Летнем театре» на острове Маргит, но был отменен «с «подсказки» украинского посольства».

В итоге мероприятие состоялось позже и не в «Летнем театре», а в Российском культурном центре. Пианистка исполнила произведения Листа, Прокофьева, Рахманинова и Чайковского.

До этого граждане Украины попытались сорвать выступление комика Нурлана Сабурова в Нью-Йорке.

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