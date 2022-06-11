Посол РФ в США Антонов: Отношения России и Америки подошли к критической черте

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Отношения Соединенных Штатов и России на фоне развязанной Вашингтоном экономической и дипломатической войны подошли к критической черте. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Российско-американские отношения, на протяжении последних лет пребывавшие в глубоком кризисе, подошли к критической черте на фоне развязанной против нас западными странами экономической и дипломатической войны, — заявил дипломат.

По его словам, враждебность уже перешла на бытовой уровень: представители русскоязычной диаспоры подвергаются дискриминации. При этом Антонов подчеркнул, что диалог между Москвой и Вашингтоном нужен всему мировому сообществу, отмечается в Telegram-канале посольства.

До этого дипломат заявил, что ему пришло письмо с призывом выступить против российского руководства и «обратиться в офис первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман». Американские коллеги прямым текстом призывали его отказаться от родины и осудить действия президента России Владимира Путина.

В ответ на это российское диппредставительство потребовало объяснений от Госдепа США. Антонов назвал подобное письмо «провокационным» и заметил, что американские дипломаты в Москве вряд ли получают аналогичные сообщения.