Начались работы по благоустройству возле станции БКЛ «Варшавская»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Чонгарский бульвар Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Варшавская». Об этом в субботу, 11 июня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Проводятся мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции, в зону благоустройства включены Чонгарский бульвар и пространства около метро и ТЦ «Варшавский». В рамках проекта приведем в порядок тротуары, расширим пешеходную зону, заменим асфальт на проезжей части, обустроим удобные парковочные карманы для автомобилистов вдоль Варшавского шоссе, — рассказал он.

Главной целью благоустройства является создание удобного пешеходного маршрута к метро, а также новых общественных пространств для отдыха. Так, на Чонгарском бульваре для москвичей обустроят уютные зеленые зоны с плиточным покрытием, удобными скамейками, навесами и парковыми качелями, а также откроется площадка с уличными тренажерами.

Кроме того, для пассажиров общественного транспорта специалисты установят современные остановочные павильоны с зарядными устройствами и беспроводной связью.

На новом участке БКЛ метро от станции «Варшавская» в сторону «Кленового бульвара» поезда будут ходить почти в беззвучном режиме благодаря бесстыковому способу укладки рельсов.